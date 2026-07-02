Певица Сати Казанова призналась, что сострадает своим несчастным хейтерам

Недоброжелатели часто критикуют, даже не пытаясь разобраться, чем она занимается. В таких комментариях люди прежде всего показывают собственную злость, раздражение и недовольство жизнью. Артистка не видит смысла обижаться на чужое внутреннее состояние и воспринимать подобный негатив как личную проблему.