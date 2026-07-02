Верховный суд напомнил, что подлежит взысканию по антикоррупционным искам

«Верховный суд РФ указал, что по антикоррупционным искам обращать в доход государства нужно не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, но и имущество, полученное посредством совершения противоправных деяний коррупционной направленности, а также доходов от его использования и реализации», — рассказали в пресс-службе.