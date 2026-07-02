60 случаев незаконной рыбалки пресекли в Нижегородской области

В Нижегородской области завершили операцию «Нерест», направленную на защиту водных биоресурсов. В течение трёх месяцев — с апреля по июнь — к работе привлекались силы полиции, Минэкологии и Рыбоохраны. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Результаты проведённых мероприятий представлены в следующих показателях:
специалисты организовали свыше 2 000 рейдов;
выявлено и пресечено 60 случаев браконьерства;
по 20 эпизодам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьёй 256 УК РФ;
ещё по 40 фактам в настоящее время выполняются экспертные исследования;
оформлено 185 административных протоколов — они касаются нарушений правил рыболовства и фактов незаконного предпринимательства;
конфисковано 240 запрещённых орудий лова, а также 19 моторных лодок.
Отдельный эпизод зафиксирован 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС: там задержали жителя Кинешмы (Ивановская область), занимавшегося подводной охотой. Мужчина находился в гидрокостюме и имел при себе специальное ружьё, несмотря на действующий запрет на ловлю в этой зоне. В данный момент снаряжение направлено на экспертизу, в отношении гражданина проводится процессуальная проверка.
Правоохранительные органы акцентируют внимание на серьёзности санкций за нарушение рыболовных правил: помимо существенных штрафов, нарушителям может грозить уголовное наказание с лишением свободы. Важно соблюдать законодательство и способствовать сохранению природной среды региона.
Ранее ограничения на рыбалку сняли в Нижегородской области. Они действовали с 1 апреля.