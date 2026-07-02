60 случаев незаконной рыбалки пресекли в Нижегородской области

Отдельный эпизод зафиксирован 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС: там задержали жителя Кинешмы (Ивановская область), занимавшегося подводной охотой. Мужчина находился в гидрокостюме и имел при себе специальное ружьё, несмотря на действующий запрет на ловлю в этой зоне. В данный момент снаряжение направлено на экспертизу, в отношении гражданина проводится процессуальная проверка.