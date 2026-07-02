Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

60 случаев незаконной рыбалки пресекли в Нижегородской области

В результате двух тысяч рейдов были конфискованы 19 моторных лодок и 240 запрещённых орудий лова.

В Нижегородской области завершили операцию «Нерест», направленную на защиту водных биоресурсов. В течение трёх месяцев — с апреля по июнь — к работе привлекались силы полиции, Минэкологии и Рыбоохраны. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Результаты проведённых мероприятий представлены в следующих показателях:

специалисты организовали свыше 2 000 рейдов;

выявлено и пресечено 60 случаев браконьерства;

по 20 эпизодам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьёй 256 УК РФ;

ещё по 40 фактам в настоящее время выполняются экспертные исследования;

оформлено 185 административных протоколов — они касаются нарушений правил рыболовства и фактов незаконного предпринимательства;

конфисковано 240 запрещённых орудий лова, а также 19 моторных лодок.

Отдельный эпизод зафиксирован 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС: там задержали жителя Кинешмы (Ивановская область), занимавшегося подводной охотой. Мужчина находился в гидрокостюме и имел при себе специальное ружьё, несмотря на действующий запрет на ловлю в этой зоне. В данный момент снаряжение направлено на экспертизу, в отношении гражданина проводится процессуальная проверка.

Правоохранительные органы акцентируют внимание на серьёзности санкций за нарушение рыболовных правил: помимо существенных штрафов, нарушителям может грозить уголовное наказание с лишением свободы. Важно соблюдать законодательство и способствовать сохранению природной среды региона.

Ранее ограничения на рыбалку сняли в Нижегородской области. Они действовали с 1 апреля.