Искусственный интеллект помогает красноярским врачаи предотвращать осложнения у детей после операций

Речь идет об одном из частых и опасных осложнений после кардиохирургических операций у маленьких пациентов. Особенно высокий риск сохраняется у новорожденных и грудных детей. Раньше для оценки состояния легких в основном применяли рентген, а в сложных случаях компьютерную томографию. Но эти методы не всегда удобны для тяжелых пациентов: ребенка нужно перевозить, а исследования дают лучевую нагрузку.