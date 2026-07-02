Искусственный интеллект помогает красноярским врачаи предотвращать осложнения у детей после операций

В красноярском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии врачи начали заранее прогнозировать риск дыхательной недостаточности у детей после операций на сердце. Для этого используют УЗИ легких и алгоритмы искусственного интеллекта.
Речь идет об одном из частых и опасных осложнений после кардиохирургических операций у маленьких пациентов. Особенно высокий риск сохраняется у новорожденных и грудных детей. Раньше для оценки состояния легких в основном применяли рентген, а в сложных случаях компьютерную томографию. Но эти методы не всегда удобны для тяжелых пациентов: ребенка нужно перевозить, а исследования дают лучевую нагрузку.
В красноярском кардиоцентре внедрили другой подход. Врачи проводят УЗИ легких прямо у реанимационной койки. Метод безопасен для ребенка, его можно повторять часто и отслеживать изменения в динамике. На основе собранных данных специалисты создали прогностическую модель LUCH-D. Программа зарегистрирована в Роспатенте. Она использует алгоритм машинного обучения и помогает оценить, у какого пациента может развиться дыхательная недостаточность.
Сканирование легких проводят в первые 2 часа после операции. Если система показывает риск осложнения, врачи могут заранее скорректировать лечение: изменить настройки искусственной вентиляции легких, назначить терапию, провести специальные маневры для расправления легких или изменить положение ребенка. По данным центра, такой подход позволил снизить частоту острой дыхательной недостаточности у детей после операций с 86,5% до 32,4%.
Ежегодно в красноярском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии оперируют более 500 детей. Около 50 из них, новорожденные с критическими пороками сердца.