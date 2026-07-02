Фильм о легендарном перелёте самолёта «Родина» снимут в Хабаровском крае

— Я постоянно возвращался к этой мысли, когда проходил или проезжал мимо здания по улице Кирова 49 в Комсомольске, где установлен памятник погибшим в поиске самолёта «Родина». В 2028 году исполнится 90 лет с легендарного перелета из Москвы на Дальний Восток и аварийной посадки самолета в тайге Хабаровского края. Документальный и художественный фильм, рассказывающий о тех событиях, поможет восстановить справедливость и напомнить о героических страницах в истории Дальнего Востока и всего нашего государства, — рассказал Константин Еремеев.