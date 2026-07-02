Фильм о легендарном перелёте самолёта «Родина» снимут в Хабаровском крае

Команда проекта «Дикая Тайга» работает над документально-игровым фильмом, посвящённым беспосадочному перелёту самолёта «Родина» из Москвы на Дальний Восток.
Лента посвящена событиям 1938 года, когда женский экипаж установил международный рекорд дальности полёта, преодолев расстояние от столицы СССР до Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авторы проекта «Дикая тайга» известны как организаторы экспедиций в труднодоступные уголки тайги, по итогам которых они снимают документальные и художественные фильмы о Дальнем Востоке.
Идея снять ленту о беспосадочном перелёте самолёта «Родина», в экипаж которого вошли Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, по словам руководителя и координатора проекта Константина Еремеева, возникла давно.
— Я постоянно возвращался к этой мысли, когда проходил или проезжал мимо здания по улице Кирова 49 в Комсомольске, где установлен памятник погибшим в поиске самолёта «Родина». В 2028 году исполнится 90 лет с легендарного перелета из Москвы на Дальний Восток и аварийной посадки самолета в тайге Хабаровского края. Документальный и художественный фильм, рассказывающий о тех событиях, поможет восстановить справедливость и напомнить о героических страницах в истории Дальнего Востока и всего нашего государства, — рассказал Константин Еремеев.
В планах команды снять документальный и художественный фильм об истории полета и поисках упавшего в тайге самолета и его экипажа. Кинематографисты организуют экспедицию к месту приземления «Родины», сейчас они работают в архивах в поисках информации, пишут сценарий и занимаются прочими организационными моментами.
По словам руководителя проекта, команда планирует снять фильм на стыке стилистики кино 30−40-х годов СССР и современного. На данный момент не существует художественных фильмов, посвященных перелету 1938 года. Недавно Константину Еремееву стало известно, что в 1938 году классик отечественного кинематографа Дзига Вертов начал съемки документальной ленты о подвиге советских летчиц. Но картина осталась незаконченной и более 80 лет пролежала на полке в архиве. Команда проекта ищет забытую пленку и надеется, что в 2028 году сможет показать картину на широких экранах. В рамках проекта также запланированы тематическая фотовыставка и реконструкция памятника до первоначального проекта.