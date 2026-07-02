Почти 16 миллиардов рублей готов потратить аэропорт под Владивостоком

Начальная стоимость закупки составляет 392,5 млн рублей. Речь идёт о взлётно-посадочной полосе, которая была построена в 1985 году и использовалась до подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Тогда в аэропорту появилась новая ИВПП, ставшая основной, а старая полоса была выведена из эксплуатации из-за технического состояния.
Согласно документации закупки, подрядчику предстоит в течение 360 календарных дней подготовить полный комплект проектной документации для реконструкции аэродромной инфраструктуры. Документы должны быть разбиты на пять этапов строительства. Проектирование финансируется за счёт собственных средств АО «Международный аэропорт Владивосток», тогда как само строительство предполагается выполнить за счёт федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов».
Будущему подрядчику предстоит предусмотреть перенос оборудования ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и системы посадки Минобороны России, поскольку аэропорт Кневичи является аэродромом совместного базирования. Кроме того, проект должен включать реконструкцию рулёжных дорожек, строительство новых очистных сооружений, центральной распределительной подстанции и трансформаторных подстанций, новых дорог для спецтранспорта, установку современного радиотехнического и метеорологического оборудования, а также демонтаж ряда существующих объектов, включая стартовый диспетчерский пункт № 2 и часть радионавигационного оборудования.
Предельная сметная стоимость будущей реконструкции — 15,94 млрд рублей. Если проектирование завершится в установленный срок, ориентировочно к августу 2027 года, строительно-монтажные работы планируется провести в 2028—2030 годах. О необходимости реконструкции старой полосы говорили уже несколько лет. Она должна стать резервной на время будущего капитального ремонта действующей ИВПП, чтобы аэропорт смог продолжить принимать воздушные суда без закрытия для дальнемагистральных рейсов.
Итоги закупки планируется подвести 24 июля.