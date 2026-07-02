Почти 16 миллиардов рублей готов потратить аэропорт под Владивостоком

Предельная сметная стоимость будущей реконструкции — 15,94 млрд рублей. Если проектирование завершится в установленный срок, ориентировочно к августу 2027 года, строительно-монтажные работы планируется провести в 2028—2030 годах. О необходимости реконструкции старой полосы говорили уже несколько лет. Она должна стать резервной на время будущего капитального ремонта действующей ИВПП, чтобы аэропорт смог продолжить принимать воздушные суда без закрытия для дальнемагистральных рейсов.