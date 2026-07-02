Дзержинский «Химик» обыграл «Урал-2» со счетом 4:1

«Разгромная победа дома! “Химик” — “Урал-2” — 4:1. С первых минут “Химик” взял игру под свой контроль. Команда действовала уверенно, играла в атакующий футбол и практически не позволяла сопернику приблизиться к своим воротам. За весь первый тайм “Урал-2” сумел нанести лишь один удар в створ», — рассказал Евгений Люлин. «Зато свои моменты “Химик” реализовал практически безупречно. На 12-й минуте после подачи с углового первым на добивании оказался Никита Абрамушкин — 1:0. На 27-й минуте преимущество увеличил Дмитрий Вебер. После очередной атаки он эффектно отправил мяч в “девятку”, не оставив шансов вратарю. Но и на этом наши парни не остановились. Уже через десять минут Дмитрий Вебер вновь оказался в центре внимания. После отличного индивидуального прохода он сам завершил атаку точным ударом и оформил дубль — 3:0», — отметил спикер регионального парламента. «Во втором тайме “Химик” продолжил контролировать ход встречи. Команда уверенно распоряжалась мячом и продолжала искать свои шансы впереди. Уже ближе к концу встречи Илья Грузнов поставил точку, отправив четвертый мяч в ворота “Урала-2”. Для нашего нападающего это уже девятый гол в двенадцати матчах — отличный показатель результативности. К сожалению, сыграть “на ноль” не удалось. На 88-й минуте гости забили гол престижа головой, установив окончательный счет — 4:1», — сообщил Евгений Люлин. «“Химик” уверенно забрал три очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу! Следующий матч состоится уже 5 июля. Нас ждет принципиальное дерби Нижегородской области — в гостях сыграем с “Победой НН”. Такие встречи всегда проходят в уникальной атмосфере и имеют особую цену», — заключил Евгений Люлин.