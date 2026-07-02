Евгений Люлин встретился с участниками программы «Время героев»

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с участниками федеральной программы «Время героев», бойцами специальной военной операции. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем макс-канале.
В ходе разговора обсуждались меры поддержки семей участников спецоперации, которые Нижегородская область предоставляет помимо федеральных льгот. Некоторые из них были приняты по инициативе ветеранов СВО.
«Вместе разобрали всю законотворческую “кухню”. Рассказал им, как рождается идея законопроекта, как ее берут в работу эксперты. Как идет обсуждение в правительстве, профильных комитетах парламента. Как продвигаем наши инициативы на федеральный уровень», — отметил Люлин.
Председатель Заксобрания выразил уверенность, что многие из участников программы «Время героев» в будущем займут высокие посты. В настоящее время они ездят по регионам России для изучения передового опыта.
«На гражданке участникам программы предстоит узнать еще много нового. Например, поспорили, надо ли молодежи идти на госслужбу? Мое мнение — сначала нужно набраться опыта. У героев, защищавших Родину, такой опыт точно есть. Видно, как они заинтересованно и даже въедливо разбираются в каждом вопросе. Как болеют за интересы страны. Считаю, такие люди должны быть во власти!» — резюмировал Евгений Люлин.
Напомним, что стажировка ветеранов СВО прошла в Нижегородской области.