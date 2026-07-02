Евгений Люлин встретился с участниками программы «Время героев»

«На гражданке участникам программы предстоит узнать еще много нового. Например, поспорили, надо ли молодежи идти на госслужбу? Мое мнение — сначала нужно набраться опыта. У героев, защищавших Родину, такой опыт точно есть. Видно, как они заинтересованно и даже въедливо разбираются в каждом вопросе. Как болеют за интересы страны. Считаю, такие люди должны быть во власти!» — резюмировал Евгений Люлин.