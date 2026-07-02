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Полиция проверяет информацию о том, что подростки стреляли в Центральном районе Хабаровска

Сотрудники полиции выявили публикацию в соцсетях о том, что ночью во дворе дома на улице Тургенева несколько подростков стреляли, предположительно, из пневматического пистолета. Инспекторы ПДН уже проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. В случае необходимости к родителям подростков применят меры профилактического воздействия.

Сотрудники полиции выявили публикацию в соцсетях о том, что ночью во дворе дома на улице Тургенева несколько подростков стреляли, предположительно, из пневматического пистолета. Инспекторы ПДН уже проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. В случае необходимости к родителям подростков применят меры профилактического воздействия.