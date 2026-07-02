Филиал «Воронежэнерго» принял участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Соискатели проявляли живой интерес к стенду «Воронежэнерго» и смогли узнать подробную информацию об актуальных вакансиях, условиях труда и социальных гарантиях в филиале. После экспресс-собеседования они сразу смогли выяснить у специалистов отдела управления персоналом, как предпринять дальнейшие шаги к трудоустройству.