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Филиал «Воронежэнерго» принял участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Она прошла в кадровом центре «Правобережный».

Источник: АиФ Воронеж

Сотрудники отдела управления персоналом филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который прошел в кадровом центре «Правобережный».

Программа предполагала прямой диалог между работодателями и соискателями без лишних административных барьеров. Открытые кадровые отборы дали возможность проводить публичную презентацию вакансий и немедленно получать обратную связь от рекрутеров.

Соискатели проявляли живой интерес к стенду «Воронежэнерго» и смогли узнать подробную информацию об актуальных вакансиях, условиях труда и социальных гарантиях в филиале. После экспресс-собеседования они сразу смогли выяснить у специалистов отдела управления персоналом, как предпринять дальнейшие шаги к трудоустройству.