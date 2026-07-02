В Шарыпове 19-летняя курьер мошенников забрала у пенсионерок около 1,5 млн рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Задержанная пояснила, что сама стала жертвой аферистов. По ее словам, сначала ей позвонил неизвестный, представился курьером службы доставки цветов и попросил назвать код из СМС для получения букета. На следующий день девушке сообщили, что от ее имени якобы оформлена доверенность на гражданина недружественной страны. Чтобы избежать уголовного преследования, ей поручили выполнять «фельдъегерские обязанности».