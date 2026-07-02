В Шарыпове 19-летняя курьер мошенников забрала у пенсионерок около 1,5 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпове полицейские задержали 19-летнюю уроженку Иркутской области, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. По версии следствия, она забрала у двух местных пенсионерок около 1,5 млн рублей.
В полицию обратились две жительницы 72 и 93 лет. Они рассказали, что передали незнакомке деньги якобы для «декларирования».
Полицейские установили, что в июне женщинам звонили лжесотрудники разных ведомств. Одной пенсионерке сообщили о перерасчете пенсии от имени Пенсионного фонда, второй — о вручении медали и выплате пяти тысяч рублей от имени администрации округа. После этого обеих убедили назвать номера СНИЛС.
Позже потерпевшим снова позвонили мошенники. Они представились представителями госструктур и убедили женщин передать сбережения «курьеру силовых ведомств», чтобы якобы задекларировать деньги и сохранить их. В общей сложности пенсионерки отдали около 1,5 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Задержанная пояснила, что сама стала жертвой аферистов. По ее словам, сначала ей позвонил неизвестный, представился курьером службы доставки цветов и попросил назвать код из СМС для получения букета. На следующий день девушке сообщили, что от ее имени якобы оформлена доверенность на гражданина недружественной страны. Чтобы избежать уголовного преследования, ей поручили выполнять «фельдъегерские обязанности».
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.