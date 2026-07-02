В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин

Больше всего выросли цены на популярные марки топлива. Бензин АИ-92 подорожал до 70,38 рубля за литр (+3,33 ₽), АИ-95 — до 75,35 рубля (+3,32 ₽), а АИ-98 — до 95,98 рубля (+0,44 ₽). Дизельное топливо также стало дороже и теперь стоит в среднем 81,86 рубля за литр, прибавив 2,61 рубля.