Жители Ростовской области стали больше экономить, но меньше откладывать

Различия в целях связаны с возрастом и полом. Так, молодежь до 35 лет чаще копит на жилье, путешествия и образование, тогда как респонденты 35−45 лет делают акцент на будущем детей, а люди старше 45 лет — на пенсионных накоплениях. Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиции и детей, женщины — на отдых и собственное образование.