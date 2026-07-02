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Памфилова назвала приоритет ЦИК при организации выборов за рубежом

Памфилова: приоритетом ЦИК в проведении выборов за рубежом является безопасность.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Приоритетом Центральной избирательной комиссии при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Основной акцент сделать на обеспечение безопасности, особенно это касается стран так называемых недружественных», — сказала Памфилова на заседании ЦИК России, говоря об организации выборов за рубежом.

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Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
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