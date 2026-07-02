Памфилова назвала приоритет ЦИК при организации выборов за рубежом

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Приоритетом Центральной избирательной комиссии при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Основной акцент сделать на обеспечение безопасности, особенно это касается стран так называемых недружественных», — сказала Памфилова на заседании ЦИК России, говоря об организации выборов за рубежом.
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