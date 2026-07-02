В Белой Холунице в Кировской области пройдет фестиваль железа «Ремесло»

Фестиваль железа «Ремесло» состоится 4 июля в городе Белая Холуница Кировской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Мероприятие объединит кузнецов, ремесленников и художников. Кузнецы представят свои работы, также пройдет конкурс на лучший костюм Железного человека. Кроме того, будет организован конкурс поселений «Традиции вятской земли», где сельские территории представят традиции, товары и гастрономические предложения.
Для гостей организуют мастер-классы по ковке из металла, кружевоплетению, глиняной игрушке, плетению лаптей из лыка и другие. Для детей подготовят отдельные игровые программы, аттракционы и аквагрим. Кроме того, будет работать площадка «Этнодеревня» — территория, которая представляет собой пространство с воссозданием атмосферы старинного русского поселения. Также гостей ждет чайная церемония с традиционными угощениями.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.