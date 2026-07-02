В Белой Холунице в Кировской области пройдет фестиваль железа «Ремесло»

Для гостей организуют мастер-классы по ковке из металла, кружевоплетению, глиняной игрушке, плетению лаптей из лыка и другие. Для детей подготовят отдельные игровые программы, аттракционы и аквагрим. Кроме того, будет работать площадка «Этнодеревня» — территория, которая представляет собой пространство с воссозданием атмосферы старинного русского поселения. Также гостей ждет чайная церемония с традиционными угощениями.