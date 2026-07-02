Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания «Титул» подставила «Старую Сарепту» на 67 тыс. рублей в Волгограде

Коммерсанты взялись было за ремонт зданий музея-заповедника, но так к нему и не приступили.

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск прокуратуры к компании «Титул». Коммерсанты взялись было за ремонт зданий музея-заповедника «Старая Сарепта», но так к нему и не приступили.

Руководству музея пришлось разорвать договор и заключить новый — с компанией «ПКФ Открытие». Однако этот контракт обошёлся госучреждению на 67,3 тысячи рублей дороже.

В дело вмешалась прокуратура. В надзорном ведомстве посчитали, что «Титул» нанёс ущерб «Старой Сарепте», и обратились с иском в арбитраж.

«Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства», — сообщает пресс-служба суда.

Между тем волгоградское УФАС ещё в октябре 2025 года внесло ООО «Титул» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее стало известно, что в Волгограде банкротят производителя автобусов «Волгабас».