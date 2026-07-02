Компания «Титул» подставила «Старую Сарепту» на 67 тыс. рублей в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск прокуратуры к компании «Титул». Коммерсанты взялись было за ремонт зданий музея-заповедника «Старая Сарепта», но так к нему и не приступили.
Руководству музея пришлось разорвать договор и заключить новый — с компанией «ПКФ Открытие». Однако этот контракт обошёлся госучреждению на 67,3 тысячи рублей дороже.
В дело вмешалась прокуратура. В надзорном ведомстве посчитали, что «Титул» нанёс ущерб «Старой Сарепте», и обратились с иском в арбитраж.
«Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства», — сообщает пресс-служба суда.
Между тем волгоградское УФАС ещё в октябре 2025 года внесло ООО «Титул» в реестр недобросовестных поставщиков.
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