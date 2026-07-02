На Дону у сети доставок еды Smile выявлены признаки преднамеренного банкротства

Временным управляющим Альбертом Гаспарьяном при проведении анализа финансового состояния сети доставки готовой еды из Новочеркасска ООО «Смайл» выявлены признаки преднамеренного банкротства. Процедура наблюдения за должником была введена 29 сентября 2025 года. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротства.
В ходе анализа установлено, что стоимость активов должника не позволяет рассчитаться с кредиторами: у ООО «Смайл» усматриваются признаки преднамеренного банкротства, при этом признаков фиктивного банкротства не обнаружено.
За время процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования ООО «Свит лайф фудсервис» (70,5 тыс. руб.), УФНС России по Ростовской области (20 тыс. руб.), ООО «Спутник» (22 млн руб.), Вадима Джиоева (5,3 млн руб.), Аслана Джиоева (6,5 млн руб.) и Оксаны Джиоевой (2 млн руб.).
Таким образом, общая сумма долга сети доставок превысила 35 млн руб.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Смайл» зарегистрировано в Новочеркасске 3 ноября 2023 года. Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой готовой еды. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредителем является Светлана Парфенова. За год существования выручка компании превысила 7,5 млн руб., а чистая прибыль — 1 млн руб.