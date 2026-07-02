Экс-глава района Мелкумов временно возглавил комитет ЖКХ Волгоградской области

В администрации Волгоградской области сообщили о кадровых перестановках в руководстве комитетов. Кресло председателя облкомЖКХ занял в статусе врио Александр Мелкумов. До этого с декабря 2025 года он работал заместителем председателя комитета облкомбезопасности населения.