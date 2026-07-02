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Председатель комитета ЖКХ Дмитрий Баранов лишился поста в Волгоградской области

Начальника комитета уволили после совещания по ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Волгоградской области произошли очередные кадровые изменения. Сразу после совещания, посвященного вопросам работе жилищно-коммунального хозяйства, лишился должности председатель комитета ЖКХ региона Дмитрий Баранов.

— Исполнять обязанности руководителя облкомЖКХ будет Александр Мелкумов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, — сообщили в администрации Волгоградской области.

Александр Мелкумов много лет работал в сфере ЖКХ, на госслужбе, был главой Старополтавского района и районного «Водоканала».

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