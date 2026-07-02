За сутки в Красноярском крае потушили 23 лесных пожара на 64 тыс. га

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 23 лесных пожара на площади 64 тыс. га. Шесть из них действовали в шелкопрядниках — участках тайги с поврежденными или погибшими деревьями после нашествия сибирского шелкопряда.