За сутки в Красноярском крае потушили 23 лесных пожара на 64 тыс. га

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 23 лесных пожара на площади 64 тыс. га. Шесть из них действовали в шелкопрядниках — участках тайги с поврежденными или погибшими деревьями после нашествия сибирского шелкопряда.
С начала вспышки грозовых пожаров на севере края, с 8 июня, в таких лесах уже потушили 53 пожара на площади 201 тыс. га. На самых сложных участках для создания протяженных минерализованных полос применяют взрывчатку.
На утро 2 июля в крае действует 143 лесных пожара. Очаги зарегистрированы в Туруханском, Эвенкийском, Таймырском, Енисейском, Северо-Енисейском и Богучанском округах. Все они, по предварительным данным, возникли из-за гроз. Угрозы населенным пунктам нет.
На тушении работают 1599 человек. Еще часть группировки находится на окарауливании уже ликвидированных пожаров. В работах участвуют специалисты краевого Лесопожарного центра, федеральной Авиалесоохраны, команды из девяти регионов и лесопользователи.
Переброску сил и патрулирование проводят 33 воздушных судна и водный транспорт. При подходящих погодных условиях для искусственного вызова осадков используют самолет-зондировщик Ан-26. Для мониторинга кромок пожаров применяют беспилотники.
В крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. О возгорании можно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.