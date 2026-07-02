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На воронежской телебашне включат светофор в честь 90-летия ГАИ

Праздничная иллюминация появится на фасаде 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская телебашня поздравит автоинспекторов с юбилеем Госавтоинспекции, который отмечают 3 июля. В день 90-летия ГАИ на объекте включат праздничную иллюминацию.

— Телебашня будет салютовать инспекторам дорожного движения красным, желтым и зеленым светом, праздничными переливами и мерцанием. На медиафасаде появится официальная эмблема Госавтоинспекции — патрульный автомобиль на фоне перекрещенных жезлов, даты «1936 — 2026» и надпись «90 лет» и бегущая строка с надписью «90 лет ГАИ», «За жизнь и порядок на дороге!», — сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Архитектурно-художественная подсветка будет работать с 21.00 до 22.00.