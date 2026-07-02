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На 2,4% подорожал бензин в Нижегородской области за неделю

Бензин в Нижегородской области за неделю с 23 по 29 июня подорожал на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей. Его средняя стоимость составляла 71,98 ₽ за литр, подсчитал Росстат.

Источник: Коммерсантъ

Бензин в Нижегородской области за неделю с 23 по 29 июня подорожал на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей. Его средняя стоимость составляла 71,98 ₽ за литр, подсчитал Росстат.

В том числе бензин марки АИ-92 подорожал на 3,1% (до 68,52 ₽), АИ-95 — на 1,95% (до 73,62 ₽), АИ-98 — на 0,4% (до 94,62 ₽). Дизельное топливо подорожало на 1,2%, до 80,11 ₽

В среднем по стране бензин подорожал на 3%, дизельное топливо — на 2,7%. Наибольший рост зафиксирован в Севастополе, где стоимость топлива выросла на 30%.

Как писал «Ъ-Приволжье», на предыдущей неделе бензин подорожал в среднем на 3,35%, дизель — на 3,9%.

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