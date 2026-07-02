Wildberries поднимет комиссии для продавцов из-за подорожания топлива

По данным сервиса Wildbox, сильнее всего новые условия затронут продавцов, которые используют маркетплейс как витрину, а доставку организуют через курьеров или самовывоз. Для такой модели сборы могут увеличиться на 20 процентных пунктов. У селлеров, которые отгружают товары со своего склада, комиссия может подняться на 6 пунктов, при хранении на мощностях Wildberries — на 5.