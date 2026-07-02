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Горячая линия прокуратуры для пострадавших от БПЛА открыта в Нижнем Новгороде

В прокуратуре Нижегородской области действует горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре Нижегородской области действует горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

2 июля в регионе было сбито 30 БПЛА. В результате происшествия один человек погиб и четверо получили ранения, повреждены промышленный объект и несколько жилых домов.

На месте находятся работники прокуратуры. Они проконтролируют соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Телефон горячей линии: 8 903 602 2220.

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