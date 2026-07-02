В Зеленогорске ребенок попал под машину во дворе

В Зеленогорске 11-летний мальчик получил травмы после наезда автомобиля во дворе дома № 2 на улице Энергетиков. Сейчас обстоятельства ДТП проверяют сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, 54-летний водитель Toyota ехал по дворовой территории, когда ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Водитель не успел избежать наезда. В Госавтоинспекции напоминают родителям, что детям нужно регулярно объяснять правила безопасного поведения во дворах и у дорог. Опасность может появиться внезапно из-за стоящего автомобиля, дома или кустов, поэтому выбегать на проезжую часть нельзя. Перед переходом дороги необходимо выбрать место с хорошим обзором в обе стороны, осторожно выглянуть из-за препятствия, убедиться, что машин нет, и только после этого переходить. Напомним, что накануне на юге Красноярского края перевернулся автобус с детьми.