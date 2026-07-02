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Суд в Ростове вынес приговоры двум военным запрещенного батальона «Азов»

Южный окружной военный суд признал виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) двоих военнослужащих украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено) Владимира Лисиченкова и Александра Скуратовского. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Южный окружной военный суд признал виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) двоих военнослужащих украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено) Владимира Лисиченкова и Александра Скуратовского. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как установил суд, Владимир Лисиченков добровольно вступил в отряд запрещенного террористического подразделения в 2020 году, а Александр Скуратовский — в 2022 году.

«В период с октября 2020 года по май 2022 года Лисиченков, а Скуратовский в период с февраля по май 2022 года в составе террористического сообщества участвовали в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. Вина Лисиченкова и Скуратовского была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также их признательными показаниями», — говорится в сообщении.

Суд приговорил фигурантов к 7,5 годам колонии общего режима.