Суд в Ростове вынес приговоры двум военным запрещенного батальона «Азов»

«В период с октября 2020 года по май 2022 года Лисиченков, а Скуратовский в период с февраля по май 2022 года в составе террористического сообщества участвовали в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. Вина Лисиченкова и Скуратовского была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также их признательными показаниями», — говорится в сообщении.