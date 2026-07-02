Северное сияние ожидается в Самарской области 2 июля

В начале июля 2026 года в Самарской области ожидается северное сияние. Местные жители смогут его наблюдать в ночь со 2 на 3 июля. Об этом рассказали в сообществе ВК «АСТРОСАМАРА».
«Так как сейчас Солнце еще пока не глубоко заходит за горизонт в самарских широтах и присутствует незаходящая заря, то яркость и зрелищность полярного сияния может быть не сильно впечатляющей. Добавляет проблем и почти полная яркая Луна», — написали местные астрономы.
При этом есть вероятность понаблюдать одновременно северное сияние и серебристые облака. Совсем недавно на Солнце группа пятен № 4479 породила очень сильную вспышку класса Х1,1 с выбросом корональной массы (СМЕ).
До и после были еще вспышки класса С и М из той же группы пятен. Это породит сильную магнитную бурю. Именно в это время и может появиться на небе северное сияние. Чтобы его увидеть, рекомендуется выбирать более темные места для наблюдения.