В Волгоградской области нашли новые популяции краснокнижных растений

Самая большая концентрация краснокнижных растений зафиксирована в урочище Рассыпном — в 3,5 км восточнее станицы Упорниковской Нехаевского района. Там найдены новые популяции ковыля Залесского, ковыля красивейшего, колокольчика рапунцель, любки зеленоцветковой, дремлика темно-красного и шпажника тонкого. Особую ценность представляют популяции ковылей — ранее в природном парке было известны лишь одно место произрастания ковыля Залесского и три — ковыля красивейшего. Теперь специалисты нашли еще два участка площадью 100 и 1200 кв. м.