В Волгоградской области нашли новые популяции краснокнижных растений

Новые места произрастания шести видов краснокнижных растений обнаружили в природном парке «Нижнехоперский» в Волгоградской области. Сохранение биологического разнообразия — одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Самая большая концентрация краснокнижных растений зафиксирована в урочище Рассыпном — в 3,5 км восточнее станицы Упорниковской Нехаевского района. Там найдены новые популяции ковыля Залесского, ковыля красивейшего, колокольчика рапунцель, любки зеленоцветковой, дремлика темно-красного и шпажника тонкого. Особую ценность представляют популяции ковылей — ранее в природном парке было известны лишь одно место произрастания ковыля Залесского и три — ковыля красивейшего. Теперь специалисты нашли еще два участка площадью 100 и 1200 кв. м.
Не менее важной стала находка второй популяции дремлика темно-красного — на площади 30 кв. м специалисты насчитали 19 экземпляров этого растения. Также в природном парке нашли третью популяцию любки зеленоцветковой: на 150 кв. м зафиксировано 47 растений. Кроме того, выявлено 150 экземпляров шпажника тонкого и 2,5 тыс. колокольчиков рапунцель.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.