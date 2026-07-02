Куда звонить, если знаете о зарослях конопли в Волгограде?

До 3 июля пройдёт межведомственная профилактическая операция «Мак-2026». По данным ГУ МВД по региону, в ходе неё полицейские будут бороться с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Особое внимание уделят уничтожению незаконных плантаций.