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Куда звонить, если знаете о зарослях конопли в Волгограде?

Телефон доверия ГУ МВД: 8 (8442) 30−44−44.

Телефон доверия ГУ МВД: 8 (8442) 30−44−44.

В регионе полиция будет выявлять и уничтожать посевы наркосодержащих растений.

До 3 июля пройдёт межведомственная профилактическая операция «Мак-2026». По данным ГУ МВД по региону, в ходе неё полицейские будут бороться с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Особое внимание уделят уничтожению незаконных плантаций.

Всех, кто владеет информацией о местах произрастания наркосодержащих растений, просят звонить по телефону доверия ГУ МВД России по региону: 8 (8442) 30−44−44. Анонимность гарантируется.