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Российские водители массово переходят на газ из-за перебоев с топливом

Сертифицированные сервисы фиксируют наплыв заявок.

Источник: Нижегородская правда

В России из-за перебоев с топливом резко вырос спрос на переоборудование автомобилей для работы на газе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и источник, близкий к Минэнерго.

По данным издания, сертифицированные сервисы фиксируют наплыв заявок. В одной из компаний рассказали, что запись на установку газобаллонного оборудования (ГБО) уже ведется на осень, а стоимость базовой установки составляет около 53 тысяч рублей, еще примерно 20 тысяч потребуется на оформление документов.

В других сервисах цены варьируются от 58 до 90 тысяч рублей в зависимости от марки оборудования. При этом сроки ожидания установки могут достигать нескольких недель.

По данным Госавтоинспекции, на начало 2026 года в России насчитывалось около 2,3 млн автомобилей, работающих на газовом топливе, что составляет 3,4% от общего числа зарегистрированных транспортных средств.

Эксперты отмечают, что помимо стоимости установки владельцам автомобилей необходимо учитывать расходы на оформление документов, а также возможные ограничения по совместимости ГБО с некоторыми моделями машин.

При этом, хоть газ считается одним из самых чистых видов топлива и избавляет от ряда проблем, характерных для бензинового, ТО для них рекомендуется проводить гораздо чаще. Кроме того, наличие баллона с газом в салоне авто при аварии несёт риск взрыва, а значит, решившиеся на установку оборудования водители должны учитывать все риски.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали список АЗС в Нижегородской области, где можно залить бензин в канистры.

Подробнее о ситуации с топливом в Нижегородской области читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.