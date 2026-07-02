Российские водители массово переходят на газ из-за перебоев с топливом

При этом, хоть газ считается одним из самых чистых видов топлива и избавляет от ряда проблем, характерных для бензинового, ТО для них рекомендуется проводить гораздо чаще. Кроме того, наличие баллона с газом в салоне авто при аварии несёт риск взрыва, а значит, решившиеся на установку оборудования водители должны учитывать все риски.