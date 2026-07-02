Почти треть субсидированных авиамаршрутов в России приходится на долю Урала

На долю субсидированных авиаперевозок УрФО и Пермского края приходится почти каждый третий маршрут в стране. Всего в этом году в России бюджеты компенсируют расходы на перелеты по 306 направлениям, из них 99 — уральские и западносибирские.
Например, в Свердловской области на 2026 год предусмотрено финансирование авиаперевозок на 250 миллионов рублей, в Пермском крае — на 257 миллионов, а из бюджета ЯНАО на период с 2025-го по 2027 год выделено более трех миллиардов.
Лидерами по числу направлений полетов и количеству рейсов на Большом Урале являются северные автономные округа — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. В них и аэропортов больше, нежели в прочих, гораздо более густонаселенных регионах. Так, в Югре принимают и отправляют субсидированные рейсы из пяти аэропортов, в ЯНАО для таких полетов существуют семь площадок.
Авиамаршруты из УрФО и Пермского края связывают регионы в основном с центральной частью России и курортными городами, а действуют чаще всего круглогодично.
— Для Прикамья субсидированные рейсы означают не только удобство, они помогают развивать экономику, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Мы видим, что такие полеты востребованы, и готовы продолжать эту работу. Важно, чтобы жители края могли быстро и недорого добраться до ключевых центров страны, а гости — легко приехать к нам.
В регионах применяются различные программы господдержки перелетов. В Курганской области таких авиарейсов всего два — в Санкт-Петербург и Сочи. Из бюджета компенсируется часть затрат авиакомпании на перевозку пассажиров льготных категорий. Деньги поступают обычно в конце года. Так, по итогам 2025-го авиаперевозчики получили 67 миллионов рублей. Примерно такая же схема действует и в Тюменской области, где авиакомпаниям возместили недополученный в связи с перевозкой льготников доход за прошлый год в размере 186 миллионов рублей.
В ЯНАО субсидирование воздушных маршрутов идет как из окружного бюджета, так и из федерального. В этом году, по информации Минтранса РФ, регион получит от государства на эти цели около 1,8 миллиарда рублей. На Ямале также действуют целевые программы для отдельных категорий граждан, например, многодетных семей.
В правительстве округа подчеркивают, что для местных жителей авиация — это возможность добраться до больницы, учебы, работы, увидеть родных. Поэтому делается все, чтобы перелеты оставались доступными и регулярными. Субсидии позволяют сохранять в ЯНАО сеть внутренних маршрутов, жизненно важных для округа.
Регионы Урала и Западной Сибири активно используют все бюджетные возможности для развития авиаперевозок — поступления из федеральной казны, софинансирование межрегиональных полетов и целевые программы. Бюджет РФ покрывает часть расходов на перевозку, но значительную долю затрат берут на себя регионы. Такой подход позволяет точечно поддерживать именно те маршруты, которые важны сегодня, — туристические, деловые или социальные. Например, рейсы, связывающие небольшие города с крупными транспортными узлами, часто полностью или почти полностью оплачиваются из региональных бюджетов.
Некоторые маршруты поддерживают деньгами сразу два региона — например, рейсы Когалым-Пермь или Новый Уренгой-Тобольск. Есть среди субсидируемых и международные направления — в Минск и Сухум.
Размеры субсидий на каждый маршрут разные, в первую очередь они зависят от важности направления для жителей. Авиакомпаниям могут компенсировать от 25 до 99 процентов затрат. К примеру, полет из Красноярска в Челябинск бюджет Южного Урала субсидирует на треть. Но даже перелеты по одному направлению финансируют по-разному: так, один рейс из Кургана в Сочи компенсируется перевозчику на 70 процентов, а другой — на 95. Чаще всего регионы берут на себя от 40 до 60 процентов затрат.
Свердловская область выделяется в сфере субсидированных перевозок тем, что хотя и уступает по объему затрат ЯНАО и ХМАО, улететь оттуда можно практически в любую точку России — в Мурманск, Грозный, Оренбург, Волгоград, Барнаул, Ставрополь, Омск и другие крупные города.
Прямая речь.
Дмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ:
— В этом году на программы субсидирования воздушных перевозок в бюджете предусмотрено 24,6 миллиарда рублей. Планируется перевезти 4,5 миллиона пассажиров. Межрегиональные перевозки, многие из которых субсидируются по различным программам, очень важны. Так, за прошлый год на них пришлось 54 процента всех выполненных рейсов в стране. Это маршруты, минующие Москву.