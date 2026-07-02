Почти треть субсидированных авиамаршрутов в России приходится на долю Урала

Размеры субсидий на каждый маршрут разные, в первую очередь они зависят от важности направления для жителей. Авиакомпаниям могут компенсировать от 25 до 99 процентов затрат. К примеру, полет из Красноярска в Челябинск бюджет Южного Урала субсидирует на треть. Но даже перелеты по одному направлению финансируют по-разному: так, один рейс из Кургана в Сочи компенсируется перевозчику на 70 процентов, а другой — на 95. Чаще всего регионы берут на себя от 40 до 60 процентов затрат.