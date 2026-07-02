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Красноярцам рассказали, как выбрать жимолость

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жимолость первой открывает ягодный сезон в Сибири: в июне ее уже собирают, едят свежей, замораживают, сушат, добавляют в варенье, пироги и десерты.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жимолость первой открывает ягодный сезон в Сибири: в июне ее уже собирают, едят свежей, замораживают, сушат, добавляют в варенье, пироги и десерты.

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что съедобная жимолость обычно темно-синяя или фиолетовая, вытянутой формы, с кисловатым или сладко-пряным вкусом. Красные и оранжевые ягоды есть нельзя: это токсичные «волчьи» ягоды, которые могут вызвать отравление.

При покупке стоит выбирать чистые, целые и упругие плоды без повреждений, гнили и следов вредителей. У жимолости нежная кожица, поэтому долго она не хранится: лучше съесть ягоды в день сбора или покупки, а в холодильнике держать не больше пяти дней. Чтобы сохранить урожай дольше, жимолость можно заморозить или высушить — так она сохранит большую часть полезных свойств.