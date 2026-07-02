Красноярцам рассказали, как выбрать жимолость

При покупке стоит выбирать чистые, целые и упругие плоды без повреждений, гнили и следов вредителей. У жимолости нежная кожица, поэтому долго она не хранится: лучше съесть ягоды в день сбора или покупки, а в холодильнике держать не больше пяти дней. Чтобы сохранить урожай дольше, жимолость можно заморозить или высушить — так она сохранит большую часть полезных свойств.