Евгений Гришковец создал лекцию-спектакль о том, как правильно трепаться за столом

«Такого я прежде не делал и с уверенностью говорю, что такого не делал никто до меня в мире», — заявил в соцсетях автор и рассказал, что эта лекция не о том, как сделать спектакль, написать пьесу, написать роман или заработать миллиард долларов, а о том, как «правильно, весело, талантливо, для радости друзей и близких и без ущерба для окружающих рассказывать истории и трепаться за столом».