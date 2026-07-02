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Евгений Гришковец создал лекцию-спектакль о том, как правильно трепаться за столом

Калининградский артист рассказал о новом произведении.

Источник: Комсомольская правда

Калининградский актер и драматург Евгений Гришковец создал новый спектакль под названием «Хорошая лекция». Формат он сам назвал уникальным не только для России, но и для мира.

«Такого я прежде не делал и с уверенностью говорю, что такого не делал никто до меня в мире», — заявил в соцсетях автор и рассказал, что эта лекция не о том, как сделать спектакль, написать пьесу, написать роман или заработать миллиард долларов, а о том, как «правильно, весело, талантливо, для радости друзей и близких и без ущерба для окружающих рассказывать истории и трепаться за столом».

Он отметил, что создал манифест о том, что «надо общаться, собираться вместе, веселиться, выпивать, радоваться и рассказывать друг другу истории».