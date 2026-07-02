Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА 2 июля

Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) полностью возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ранее введенных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
Это стало продолжением сложной утренней ситуации, когда из-за массированной атаки 30 вражеских беспилотников на Нижегородскую область в воздушной гавани объявили план «Ковёр» и задержали три регулярных рейса. Во время действия ограничений в терминале организовали раздачу воды и питания для ожидавших пассажиров.
На данный момент авиаузел возвращается к штатному режиму работы. Пассажиров просят внимательно следить за актуальным статусом вылета по громкой связи в самом аэропорту, а также на онлайн-табло и официальных сайтах авиакомпаний.