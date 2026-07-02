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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА 2 июля

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты, в терминале отменили план «Ковёр».

Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) полностью возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ранее введенных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Это стало продолжением сложной утренней ситуации, когда из-за массированной атаки 30 вражеских беспилотников на Нижегородскую область в воздушной гавани объявили план «Ковёр» и задержали три регулярных рейса. Во время действия ограничений в терминале организовали раздачу воды и питания для ожидавших пассажиров.

На данный момент авиаузел возвращается к штатному режиму работы. Пассажиров просят внимательно следить за актуальным статусом вылета по громкой связи в самом аэропорту, а также на онлайн-табло и официальных сайтах авиакомпаний.

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