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В Красноярске начали устанавливать вазоны с деревьями и цветами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске появилась первая партия городских вазонов с растениями.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске появилась первая партия городских вазонов с растениями.

Их используют там, где под землей проходят коммуникации и высадить деревья обычным способом невозможно.

Первые 13 вазонов уже установили на остановке «Краевая больница». Еще 12 в течение дня появятся у остановки «Институт искусств». Всего в этом сезоне в городе планируют разместить 44 вазона.

В кадки высаживают деревья, кустарники, злаки, горшечные растения и рассаду однолетних цветов. В город вернется черемуха Маака, которую впервые опробовали в таком формате в прошлом году. Из кустарников для озеленения выбрали кизильник.