Пермский «Инкаб холдинг» направит 1,7 млрд рублей на погашение кредитов дочерней структуры

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.