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Двое жителей Перми организовали подпольную нарколабораторию

УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили двух жителей Перми, организовавших в жилом помещении кустарное производство сильнодействующего наркотика. В ходе обыска из незаконного оборота был изъят мефедрон в особо крупном размере, а также лабораторное оборудование.

Подозреваемые задержаны. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств.