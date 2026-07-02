«Транснефть — Верхняя Волга» выпустило в водоемы около 39 тысяч мальков стерляди

Вся молодь была выращена в рыбоводном хозяйстве и доставлена к местам выпуска с соблюдением всех технологических требований. Средняя штучная навеска рыбы составила от 2,5 до 3 граммов. Перед выпуском представители Федерального агентства по рыболовству провели подсчет и взвешивание мальков. Их количество и состояние полностью соответствовали нормативам.