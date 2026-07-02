«Транснефть — Верхняя Волга» выпустило в водоемы около 39 тысяч мальков стерляди

АО «Транснефть — Верхняя Волга» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») выпустило около 39 тысяч мальков стерляди в водоемы Центральной России. Акция прошла в рамках летнего этапа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Мероприятие направлено на укрепление экологического баланса и восстановление популяции ценного вида рыб, занесенного в Красные книги многих субъектов России.
Выпуск молоди прошел в пяти регионах и охватил акватории реки Оки, Чебоксарского и Горьковского водохранилищ. Зарыбление Оки состоялось во Владимирской, Рязанской, Ивановской, Нижегородской и Московской областях.
Вся молодь была выращена в рыбоводном хозяйстве и доставлена к местам выпуска с соблюдением всех технологических требований. Средняя штучная навеска рыбы составила от 2,5 до 3 граммов. Перед выпуском представители Федерального агентства по рыболовству провели подсчет и взвешивание мальков. Их количество и состояние полностью соответствовали нормативам.
Работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов — часть экологической политики АО «Транснефть — Верхняя Волга» и ПАО «Транснефть». Компания регулярно реализует программы по зарыблению водных объектов в регионах своего присутствия, способствуя сохранению биоразнообразия российских рек и водохранилищ.