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Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Пассажиров просят следить за статусом рейсов.

Источник: Живем в Нижнем

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова 2 июля.

Напомним, ограничения на полеты действовали в областном центре с трех часов ночи. В связи с закрытием воздушного пространства были задержаны рейсы регулярного расписания.

Согласно обновленным данным, время переназначили для полетов в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Пассажиров просят следить за статусом вылета по громкой связи, на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Напомним, что регион подвергся массированной атаке ВСУ. Погиб один человек.