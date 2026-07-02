Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова 2 июля.
Напомним, ограничения на полеты действовали в областном центре с трех часов ночи. В связи с закрытием воздушного пространства были задержаны рейсы регулярного расписания.
Согласно обновленным данным, время переназначили для полетов в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Пассажиров просят следить за статусом вылета по громкой связи, на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.
Напомним, что регион подвергся массированной атаке ВСУ. Погиб один человек.