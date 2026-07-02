В Москве проверят более 19 тысяч километров теплосетей

Все работы на тепловых сетях разделены почти на 600 этапов и будут полностью завершены до конца августа. В ходе летних профилактических работ на системе теплоснабжения перекладывают трубопроводы с применением современных технологий. Специалисты также проводят профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.