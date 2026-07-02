В Москве проверят более 19 тысяч километров теплосетей

Свыше 19 тыс. км теплосетей проверят в Москве перед новым отопительным сезоном в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже выполнили 50% работ, сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
К началу нового отопительного сезона в Москве подготовят более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы оценить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам заранее выявлять потенциально ненадежные участки и оперативно их ремонтировать.
Все работы на тепловых сетях разделены почти на 600 этапов и будут полностью завершены до конца августа. В ходе летних профилактических работ на системе теплоснабжения перекладывают трубопроводы с применением современных технологий. Специалисты также проводят профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.