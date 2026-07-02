Историческое здание во Владивостоке хотят забрать у его нынешнего владельца

Во Владивостоке региональное министерство имущественных и земельных отношений подало в арбитраж иск к покупателю исторического здания на улице Адмирала Фокина, в котором в начале прошлого века располагался театр‑кабаре «Лотос», а в последние годы советской власти — клуб МВД имени Феликса Дзержинского.
Министерство требует расторгнуть договор купли-продажи объекта культурного наследия и взыскать с предпринимателя неустойку в размере полной цены сделки.
Договор заключили в 2024 году между названным ведомством и индивидуальным предпринимателем Олегом Сиротиным. По условиям сделки новый собственник купил объект за 156,1 млн руб. Он должен был в течение двух лет подготовить и направить в ведомство проектную документацию на работы по сохранению и реставрации здания.
На сегодня краевые власти считают, что обязательство было нарушено. К 26 января 2026 года проектная документация не была представлена. Вследствие этого министерство направило предпринимателю требование о расторжении договора и выплате неустойки в размере 156,1 млн руб. То есть столько же, сколько коммерсант заплатил за покупку. По данным ведомства, до сих пор требования не исполнены.
Арбитражный суд Приморского края принял дело к рассмотрению. Первое заседание назначено на 30 июля.
Здание бывшего театра‑кабаре «Лотос» на улице Адмирала Фокина, 12, имеет площадь 2,9 тыс. кв. м. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения. Здание находится в неудовлетворительном состоянии: мансардный этаж и кровля повреждены пожаром, частично обрушено междуэтажное перекрытие, нарушены наружные стены, а заполнение оконных проёмов утрачено.