Историческое здание во Владивостоке хотят забрать у его нынешнего владельца

На сегодня краевые власти считают, что обязательство было нарушено. К 26 января 2026 года проектная документация не была представлена. Вследствие этого министерство направило предпринимателю требование о расторжении договора и выплате неустойки в размере 156,1 млн руб. То есть столько же, сколько коммерсант заплатил за покупку. По данным ведомства, до сих пор требования не исполнены.