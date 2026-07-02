Суд обязал семеновский водоканал возместить ущерб от стоков

Надзорное ведомство проверило работу очистных сооружений муниципального предприятия, которые реконструировали в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Специалисты неоднократно выявляли нарушения экологических требований. Так, в 2024 году в сточных водах обнаружили превышение допустимых значений железа, меди, нефтепродуктов и марганца. В 2025 году проверка снова установила негативное влияние стоков на реку.