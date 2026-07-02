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В 3 млрд рублей обойдётся реконструкция цирка в Красноярске

Завершение планируется к весне 2030 года.

В Красноярске объявили конкурст на проектирование и строительство здания цирка, который был закрыт на ремонт в 2019 году. Заявки от подрядчиков принимаются до 16 июля, итоги подведут 21 июля. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В результате реконструкции площадь здания вырастет с 9 до 12 тысяч квадратных метров, появится четыре этажа — один подземный, а зрительный зал расширят до 1,75 тысячи мест.

На все работы отводится 1,375 тысячи дней — завершение планируется к весне 2030 года.

На проект из федерального бюджета выделят около 3 миллиардов рублей. Заказчик — госкомпания «Единый заказчик в сфере строительства», уже реализующая аналогичные проекты в Воронеже, Иркутске, Екатеринбурге и Твери.

Ранее мы сообщали, что движение по улице Семафорной в Красноярске полностью открыли досрочно.

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