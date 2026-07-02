Что случилось в Минской и Гродненской областях, где сильный ветер валил деревья и повредил крыши домов

Сильный ветер валил деревья и повредил крыши нескольких жилых домов в Беларуси. Подробности приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В результате прохождения 1 июля грозового фронта с порывами ветра до 20 метров в секунду, пострадали шесть населенных пунктов в двух областях Беларуси — Минской и Гродненской. Оказались повреждены крыши восьми домов и двух сельскохозяйственных построек. Проводятся восстановительные работы.
В Гродненской области на проезжие части автодорог из-за сильного ветра упали 29 деревьев. Помощь сотрудников МЧС понадобилась в девяти районах: Новогрудском, Ивьевском, Ошмянском, Свислочском, а также в Вороновском, Гродненском, Волковысском, Сморгонском, Щучинском районах и в самом областном центре.
В Минской области спасатели три раза выезжали на распиловку упавших деревьев в Воложинском районе и в Молодечно, где дерево повредило автомобиль. Никто не пострадал.
МЧС сказало о последствиях непогоды в двух областях Беларуси 1 июля. Фото: скриншот с видео МЧС.
Тем временем Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси, предупредив о сильных ливнях, грозах и ветре.
Ранее Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 2 июля.
Кстати, белорусская теннисистка Арина Соболенко умоляет решить вопрос с собаками на Уимблдоне.