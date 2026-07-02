На Дону в сетевом магазине выявили фальсифицированную продукцию

В Ростовской области с начала года зафиксировали шесть фактов торговли фальсифицированной молочной продукцией в магазинах торговой сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Образцы продукции отбирались в торговых точках, расположенных в Аксайском, Сальском и Волгодонском районах, а также в Ростове-на-Дону. Система раннего оповещения «Сирано» выявила шесть срочных отчетов: в молочной продукции ставропольского производителя обнаружены растительные масла и жиры, что противоречит заявленной маркировке.
По данным компонента «Меркурий» установлен поставщик фальсификата — юридическое лицо, зарегистрированное в Аксайском районе, через которое продукция поступала в розничные магазины. Поставщику объявлены предостережения. Сведения о нарушениях направили в Роспотребнадзор. Торговой сети «Светофор», как отмечается в сообщении ведомства, отправили информационные письма с требованием прекратить реализацию небезопасной продукции.