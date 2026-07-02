Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону в сетевом магазине выявили фальсифицированную продукцию

В Ростовской области с начала года зафиксировали шесть фактов торговли фальсифицированной молочной продукцией в магазинах торговой сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области с начала года зафиксировали шесть фактов торговли фальсифицированной молочной продукцией в магазинах торговой сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Образцы продукции отбирались в торговых точках, расположенных в Аксайском, Сальском и Волгодонском районах, а также в Ростове-на-Дону. Система раннего оповещения «Сирано» выявила шесть срочных отчетов: в молочной продукции ставропольского производителя обнаружены растительные масла и жиры, что противоречит заявленной маркировке.

По данным компонента «Меркурий» установлен поставщик фальсификата — юридическое лицо, зарегистрированное в Аксайском районе, через которое продукция поступала в розничные магазины. Поставщику объявлены предостережения. Сведения о нарушениях направили в Роспотребнадзор. Торговой сети «Светофор», как отмечается в сообщении ведомства, отправили информационные письма с требованием прекратить реализацию небезопасной продукции.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше