В красноярском ЗАГСе впервые торжественно отметили рождение двойни

Для семьи это двойное пополнение стало особенно радостным: дома малышей уже ждут старшие братья Василий и Александр. Теперь у Константиновых растут четверо сыновей, а мама Татьяна, как тепло отметили в ЗАГСе, находится под надежной защитой своих мужчин — от самых старших до самых маленьких.