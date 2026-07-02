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В красноярском ЗАГСе впервые торжественно отметили рождение двойни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отделе ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска впервые провели торжественное чествование сразу двух новорожденных. Главными героями церемонии стали Денис и Тимофей — сыновья Татьяны и Константина Константиновых.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отделе ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска впервые провели торжественное чествование сразу двух новорожденных. Главными героями церемонии стали Денис и Тимофей — сыновья Татьяны и Константина Константиновых.

Для семьи это двойное пополнение стало особенно радостным: дома малышей уже ждут старшие братья Василий и Александр. Теперь у Константиновых растут четверо сыновей, а мама Татьяна, как тепло отметили в ЗАГСе, находится под надежной защитой своих мужчин — от самых старших до самых маленьких.

Во время церемонии родителям вручили первые документы малышей и поздравили семью с важным событием. Такие встречи в ЗАГСе помогают сделать регистрацию рождения не просто формальной процедурой, а настоящим семейным праздником.

Константиновым пожелали здоровья, мира, сил и большой радости в доме, где теперь стало вдвое больше детских голосов.