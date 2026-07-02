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Нижегородская телебашня покажет зебру и цвета маячков к юбилею ГАИ

На медиафасаде также разместят поздравительную надпись: «Госавтоинспекции — 90 лет».

В честь 90‑летия Госавтоинспекции с 1 по 3 июля на телебашне в Нижнем Новгороде появится праздничная световая инсталляция. Об этом сообщили в kp.ru.

Каждый вечер подсветка будет включаться на 30 минут — с 21:30 до 22:00. Кульминацией торжеств станет программа 3 июля.

На 196‑метровой конструкции развернётся динамичная визуальная композиция: на поверхность башни спроецируют стилизованные элементы дорожной разметки. Зрители смогут разглядеть узнаваемые узоры «зебры» пешеходных переходов и характерную «вафельную» разметку перекрёстков.

Дополнением к тематическим изображениям станут световые переливы в красно‑синей палитре — они воспроизведут сигнальные огни автомобилей ДПС. На медиафасаде также разместят поздравительную надпись: «Госавтоинспекции — 90 лет».

Дата празднования — 3 июля — выбрана не случайно: именно в этот день в 1936 году было положено начало ведомству. Сегодня Госавтоинспекция, входящая в структуру МВД, выполняет важные задачи: контролирует соблюдение ПДД, регулирует транспортные потоки и способствует снижению аварийности на дорогах.

Ранее нижегородская телебашня сияла узорами народных промыслов 21 июня.