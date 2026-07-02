Нижегородская телебашня покажет зебру и цвета маячков к юбилею ГАИ

Дата празднования — 3 июля — выбрана не случайно: именно в этот день в 1936 году было положено начало ведомству. Сегодня Госавтоинспекция, входящая в структуру МВД, выполняет важные задачи: контролирует соблюдение ПДД, регулирует транспортные потоки и способствует снижению аварийности на дорогах.