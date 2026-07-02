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Экспертиза подтвердила соответствие Городецкого полигона проектной документации

Исследование выполнила Торгово-промышленная палата Нижегородской области.

Строительно-техническая экспертиза территории размещения отходов на карте № 3 Городецкого полигона подтвердила ее полное соответствие проектной документации. Об этом сообщили в АО «Ситиматик-Нижний Новгород».

Исследование выполнила Торгово-промышленная палата Нижегородской области. Эксперты изучили проектную и исполнительную документацию, заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на строительство.

По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что объект возведен без отклонений от утвержденного проекта. В компании отметили, что все предусмотренные инженерные и природоохранные решения реализованы в полном объеме, а воздействие на окружающую среду не превышает проектных показателей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с первомайского предприятия взыскали 1,5 млн рублей за ущерб реке Умочь.