Экспертиза подтвердила соответствие Городецкого полигона проектной документации

По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что объект возведен без отклонений от утвержденного проекта. В компании отметили, что все предусмотренные инженерные и природоохранные решения реализованы в полном объеме, а воздействие на окружающую среду не превышает проектных показателей.