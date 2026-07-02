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Нижегородские поезда задерживаются из-за схода вагонов на перегоне Корса — Арск

ЧП произошло около трех часов утра.

Источник: Живем в Нижнем

Сход вагонов на перегоне Корса — Арск Горьковской железной дороги привел к задержке нескольких поездов, следующих в Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

ЧП произошло около трех часов утра. К счастью, обошлось без жертв. Из-за схода двух вагонов движение пришлось на время приостановить. В 05:19 оно было открыто по одному пути. На участке составы следуют с пониженной скоростью.

В данный момент задерживают поезда, которые останавливаются в Навашине, Арзамасе, Сергаче и на других нижегородских станциях. Также отстаёт от графика поезд, следующий из столицы ПФО в Ижевск. Принимаются меры, чтобы поезда вошли в график.

Ранее мы писали, что ГЖД назначила дополнительный поезд Нижний Новгород — Санкт-Петербург.