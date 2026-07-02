На капремонт моста в Дубовском районе выделили 227,8 млн руб

На ремонт моста через реку Сал на 23‑м км автодороги село Дубовское — село Заветное выделено 227,8 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета. Донской минтранс принимает заявки от подрядных организаций до завтрашнего дня.
Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в срок с даты заключения до 30 ноября 2026 года включительно; допускается досрочное завершение.
Необходимость ремонта обусловлена повреждениями дорожного полотна, наличием трещин и неисправностями ограждения трассы. В обязанности подрядчика также входит вывоз строительных материалов после завершения работ.